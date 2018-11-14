Умер актер из "Дальнобойщиков" и "Тихого Дона"
14:51, 14 ноября 2018Общество
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Актеру из "Тихого Дона" Юртайкину был 91 год.
Кадр из фильма "Тихий Дон"
В Подмосковье умер актер Сергей Юртайкин. Об этом стало известно 14 ноября.
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"В ночь на 14 ноября 2018 года скончался выпускник ВГИК имени Герасимова актерской мастерской Сергей Герасимова Сергей Юртайкин. Один из студентов Сергея Аполлинариевича, сыгравший в легендарном "Тихом Доне", — говорится в сообщении на сайте ВГИКа.
Юртайкин, помимо "Тихого Дона", сыграл в сериалах "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого".
Как сообщал УНИАН, 12 ноября в возрасте 95 лет умер американский писатель, создатель множества персонажей комиксов Marvel Стен Ли.
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