Умер актер из "Дальнобойщиков" и "Тихого Дона"

Актеру из "Тихого Дона" Юртайкину был 91 год.

В Подмосковье умер актер Сергей Юртайкин. Об этом стало известно 14 ноября.

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"В ночь на 14 ноября 2018 года скончался выпускник ВГИК имени Герасимова актерской мастерской Сергей Герасимова Сергей Юртайкин. Один из студентов Сергея Аполлинариевича, сыгравший в легендарном "Тихом Доне", — говорится в сообщении на сайте ВГИКа.

Юртайкин, помимо "Тихого Дона", сыграл в сериалах "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого".

Как сообщал УНИАН, 12 ноября в возрасте 95 лет умер американский писатель, создатель множества персонажей комиксов Marvel Стен Ли.