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Ценовой рекорд: билеты на концерт Стинга в Киеве стоят до 10 тысяч гривень

12:30, 14 ноября 2018
Общество
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Стинг выступит с регги-исполнителем Шегги / timeoutdubai.com

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Самый дешевый билет стоил 1790 гривень еще полгода назад, а сейчас цены стартуют от 2500 гривень. Накануне уже начали составлять сцену, где Стинг выступит с регги-исполнителем Шегги. Как могут сосуществовать лирические песни с растаманскими – публика сможет увидеть за немалые деньги. Лучшие места будут стоить 9900 гривень.  

Как сообщал УНИАН, Стинг и Шэгги дадут совместный концерт в Киеве.

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Теги: #Киев#стинг