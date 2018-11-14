Ценовой рекорд: билеты на концерт Стинга в Киеве стоят до 10 тысяч гривень

Самый дешевый билет стоил 1790 гривень еще полгода назад, а сейчас цены стартуют от 2500 гривень.

Сегодня в Киев приезжает английский певец Стинг. Билеты на его концерт во Дворце спорта побили ценовой рекорд и стоят до 10 тысяч гривень.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Самый дешевый билет стоил 1790 гривень еще полгода назад, а сейчас цены стартуют от 2500 гривень. Накануне уже начали составлять сцену, где Стинг выступит с регги-исполнителем Шегги. Как могут сосуществовать лирические песни с растаманскими – публика сможет увидеть за немалые деньги. Лучшие места будут стоить 9900 гривень.

Как сообщал УНИАН, Стинг и Шэгги дадут совместный концерт в Киеве.