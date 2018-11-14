Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой (фото)

Муж Пугачевой намекнул на неправдивую информацию в росСМИ об их разводе.

Российский пародист и комик Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с супругой Аллой Пугачевой и его романе с ведущей Юлией Барановской.

Читайте такжеПугачева и Галкин разводятся: предполагаемая любовница прояснила слухи о романе с мужем Примадонны

Артист намекнул на недостоверность информации в росСМИ о его разводе с Примадонной. Соответствующий пост Галкин написал в Instagram и опубликовал свое фото крупным планом.

"Седина уже пошла в бороду, а если судить по желтопрессным сайтам, то и бес - в ребро. Посмотрите мне в глаза и скажите, насколько вы верите тому, что пишут про известных людей на бульварных порталах?", - говорится в сообщении супруга Пугачевой.

Отметим, что чаще всего пословица "седина в бороду, бес в ребро" означает новое увлечение, новую любовь.

Как сообщал УНИАН, в октябре в российской прессе появились слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По информации росСМИ, причиной возможного расставания пары якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской. По слухам, ведущая беременна от супруга Примадонны.

Напомним, Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013 года на свет появились их дети Гарри и Лиза, двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.