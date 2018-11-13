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Исхудавшая Ани Лорак бахвалится участием в российском шоу (фото)

14:54, 13 ноября 2018
Общество
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Лорак сидит в жюри российского "Голоса" / фото instagram.com/anilorak

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Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором предстала в нежном образе - светлой блузе оригинального кроя и черных брюках.

"Смотрите "Голос" на "Первом". Мы готовим невероятные музыкальные сюрпризы!", - говорится в ее подписи к фото.

"Ты что исхудала так?", "Какая идеальная", "Безумно нежный образ", "Шикарная", "Какой красивый наряд", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее Ани Лорак обратилась к поклонникам и объявила, что завершила свои гастроли в 2018 году.

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Теги: #Россия#Ани Лорак