Исхудавшая Ани Лорак бахвалится участием в российском шоу (фото)

Ани Лорак хвастается тем, что сидит в жюри российского шоу "Голос". Она анонсировала "сюрпризы".

Опальная украинская певица, оказавшись в жюри российского шоу "Голос", активно постит фото подготовки к эфирам на росТВ.

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Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором предстала в нежном образе - светлой блузе оригинального кроя и черных брюках.

"Смотрите "Голос" на "Первом". Мы готовим невероятные музыкальные сюрпризы!", - говорится в ее подписи к фото.

"Ты что исхудала так?", "Какая идеальная", "Безумно нежный образ", "Шикарная", "Какой красивый наряд", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее Ани Лорак обратилась к поклонникам и объявила, что завершила свои гастроли в 2018 году.