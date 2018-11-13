цей матеріал доступний українською

Участница"Танцев со звездами" показала пикантное фото

14:36, 13 ноября 2018
Общество
545 0
Каминская прибегала к пластике / фото instagram.com/babaslavka

Читайте такжеЭкс-участница "Танцев со звездами" показала пикантное фото

Артистка, отдыхая в Египте, активно делится своими фотографиями в купальнике на странице в Instagram.

На одном из снимков Каминская появилась в бежевом купальнике. На этом фото певица "засветила" соски.

Ранее украинская певица, бывшая участница проекта "Танцы со звездами" Слава Каминская обнародовала фотоколлажи, на которых можно увидеть, как она выглядела в 21 год и сейчас.

фото instagram.com/babaslavka

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#танцы со звездами