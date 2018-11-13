Участница"Танцев со звездами" показала пикантное фото
14:36, 13 ноября 2018Общество
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Певица любит хвастаться своими прелестями в соцсети.
Каминская прибегала к пластике / фото instagram.com/babaslavka
Украинская певица, бывшая участница проекта "Танцы со звездами" Слава Каминская обнародовала новые соблазнительные фото в соцсети.
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Артистка, отдыхая в Египте, активно делится своими фотографиями в купальнике на странице в Instagram.
На одном из снимков Каминская появилась в бежевом купальнике. На этом фото певица "засветила" соски.
Ранее украинская певица, бывшая участница проекта "Танцы со звездами" Слава Каминская обнародовала фотоколлажи, на которых можно увидеть, как она выглядела в 21 год и сейчас.
фото instagram.com/babaslavka
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