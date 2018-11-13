Не узнать: оскандалившийся Дорн "засветился" на росТВ (видео)

17 октября Ивану Дорну исполнилось 30 лет.

Скандальный украинский певец Иван Дорн появился на российском телевидении. Он пришел на шоу "Вечерний Ургант".

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Артист рассказал о праздновании своего юбилея - 17 октября певцу исполнилось 30 лет. Видео с певцом опубликовано на Youtube-канале "Вечернего Урганта".

Стоит отметить, что на эфир Дорн пришел с новой прической и в стильном наряде. Иван Урган даже пошутил по этому поводу: "Очень красивый костюм ты сегодня выбрал. Я не буду говорить, что на тебя велика рубашка".

Напомним, в 2017 году скандальное интервью украинского певца Ивана Дорна российскому журналисту Юрию Дудю вызвало волну возмущения в соцсетях. Так, артист заявил, что между Украиной и Россией - просто "ссора", начал открещиваться от помощи бойцам АТО, а также сказал, что выбрал для "Новой волны" футболку с трезубцем, чтобы об его костюме никто "не вонял".