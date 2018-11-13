"Надо было штаны снять": Лободу разнесли в Instagram за фото с унитазом

Певица сфотографировалась в уборной на фоне унитаза, чем не на шутку разозлила пользователей сети.

Украинская певица Светлана Лобода, которая любит выкладывать в сеть провокационные фото, поделилась с фолловерами очередной фотографией. Певица сфотографировалась в уборной на фоне унитаза, чем не на шутку разозлила пользователей сети.

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"Бредовая фотка. На унитаз ещё сядь", "На унитазе ещё сфоткайся..Вообще уже...", "Чего уж? Мелочиться - то?! Сними трусы и сядь, как положено!!!", "Фантазии перебор,больше нечего показать,большого ума не надо,на этом и закончится ваша карьера", "Это что красиво???", "Все ниже и ниже опускаются наши ,так называемые, звезды", "Королева туалета", - писали возмущенные пользователи.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода неоднозначно ответила на вопрос, почему назвала дочь Тильдой.