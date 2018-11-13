Партнер Мишель Андраде прокомментировал уход с "Танцев со звездами" (фото, видео)

В 12-м эфире Мишель Андраде и Женя Кот покинули шоу "Танцы со звездами".

В 12-м эфире "Танцев со звездами" проект покинули Мишель Андраде и Женя Кот. Последний прокомментировал это событие в Instagram.

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Кот признался, что гордится успехами своей партнерши. "А я скажу – я горд. Я горжусь, что работал с тобой, Мишель, горжусь тем, что очередной раз был частью такой профессиональной команды", - написал он.

"Но я не расстроен. Я счастлив и даже сильно рад, что пришло время для собственных проектов!", - добавил Кот.

Как сообщал УНИАН, после 12-го эфира шоу "Танцы со звездами" покинули Мишель Андраде и Женя Кот.