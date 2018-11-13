Партнер Мишель Андраде прокомментировал уход с "Танцев со звездами" (фото, видео)
11:24, 13 ноября 2018Общество
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В 12-м эфире Мишель Андраде и Женя Кот покинули шоу "Танцы со звездами".
Женя Кот прокомментировал уход с "Танцев со звездами" / фото instagram.com/kot_jenya
В 12-м эфире "Танцев со звездами" проект покинули Мишель Андраде и Женя Кот. Последний прокомментировал это событие в Instagram.
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Кот признался, что гордится успехами своей партнерши. "А я скажу – я горд. Я горжусь, что работал с тобой, Мишель, горжусь тем, что очередной раз был частью такой профессиональной команды", - написал он.
"Но я не расстроен. Я счастлив и даже сильно рад, что пришло время для собственных проектов!", - добавил Кот.
Как сообщал УНИАН, после 12-го эфира шоу "Танцы со звездами" покинули Мишель Андраде и Женя Кот.
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