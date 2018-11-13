Пугачева и Галкин разводятся: предполагаемая любовница прояснила слухи о романе с мужем Примадонны

Юлия Барановская решила рассказать о том, какие отношения ее связывают с мужем Аллы Пугачевой Максимом Галкиным. По словам телеведущей, слухи об их романе буквально появились из воздуха и абсолютно не соответствуют истине.

Поклонники Аллы Пугачевой были шокированы совершенно неожиданной новостью: ряд СМИ сообщили, что Максим Галкин не просто разводится с Примадонной, но еще и тайно встречается с Юлией Барановской.

Разумеется, ни один из участников этого предполагаемого любовного треугольника не давал никаких комментариев, но фанаты все равно не отступали. Теперь же Юлия решила прояснить ситуацию раз и навсегда, передает "СтарХит".

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"Тот полный абсурд, который распространяют в последнее время о моей личной жизни, уже за гранью! Но я поняла, что на больных людей не нужно обращать внимание, не нужно им потворствовать. Иначе всю жизнь придется комментировать "мусор" из интернета. Последний раз мы с Максом виделись на съемках проморолика для нового сезона "Первого канала" — это было три месяца назад! О чем тут говорить", — заявила телеведущая.

По словам Барановской, она даже подумывала подать в суд на издание, написавшее о ее романе с Галкиным, но после передумала. Сейчас ведущая старается не говорить о личной жизни. Несколько месяцев назад Юлия признавалась, что больше не одинока, но раскрывать личность возлюбленного не захотела.

А вот Максим Галкин комментировать слухи о романе с Барановской не стал.

Как сообщал УНИАН, в октябре в российской прессе появились слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По информации росСМИ, причиной возможного расставания пары якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской. По слухам, ведущая беременна от супруга Примадонны.

Напомним, Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013 года на свет появились их дети Гарри и Лиза, двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.