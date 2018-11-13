В Китае разбилась украинская модель (фото)

У девушки не было страхового полиса, поэтому об оплате дорогостоящих медуслуг с ее работодателями договаривались дипломаты.

В Китае украинская модель разбилась на скутере, получив перелом ноги и позвоночника. Сейчас Татьяна Трибель уже две недели лежит в китайской больнице и умоляет о помощи неравнодушных. Необходимая девушке операция стоит 7,5 тысяч долларов.

Татьяна - жительница Житомира. В Китай она поехала по контракту работать моделью, передает ТСН.

Девушка рассказала, что инцидент с ней произошел 31 октября около 1 часов дня в городе Сямынь.

"Парень из моего агентства купил скутер. Спрашивал, умею ли я ездить. Я не умею. Он предложил попробовать. Я не знаю, почему так получилось. Я даже на коньки, лыжи не становлюсь и на велосипед не сажусь. Боюсь повредить что-нибудь или синяк поставить. Может, убедило то, как он сказал, что это безопасно", - рассказала Татьяна.

"Села, проехала 10 метров, вывернулся руль, врезалась в бордюр, перелетела через руль, сделав колесо в воздухе. Упав на асфальт, поняла сразу, что поломана нога и спина. Болело сильно, дышать не могла", - вспомнила девушка.

Татьяну забрала скорая. Впечатления о китайской больнице у девушки остались не самые лучшие.

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"Меня просто таскали, бросали на стол, как мешок картошки, чтобы сделать рентген. Четыре раза перебрасывали. Не давали обезболивающих. Через 6 часов дали ибупрофен. Сильное обезболивающее дали только тогда, когда я в один момент перестала дышать. Это на четвертый день", - сетует Татьяна.

На переломанную ногу ей даже не наложили гипс. На фото, которое Татьяна разместила в соцсети, видно просто перебинтованную ногу.

После инцидента девушка обратилась за помощью в консульство Украины в Шанхае. Дипломаты смогли договориться с ее работодателем об оплате медицинских услуг. Татьяна говорит, что лечение дорогое, не указывая точную сумму.

Дипломаты сетуют, что мало чем могут помочь в подобных случаях, если у украинцев, которые путешествуют или работают за рубежом, нет страховки.

Через пару дней за Татьяной вылетит ее муж. Посольство Китая в Киеве пошло на встречу украинской стороне и в ответ на ноту консульства оперативно оформило мужчине визу.