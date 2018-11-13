Умер автор хитов Ротару и Кобзона

Ранее СМИ писали, что автор хитов Кобзона и Ротару Игорь Лученок находится в коме.

В Минске умер известный советский и белорусский композитор, народный артист СССР Игорь Лученок. Читайте такжеУмер один из самых знаменитых актеров "Ералаша" О смерти артиста сообщил на своей странице в Facebook художественный руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко. Две недели назад 80-летний музыкант был госпитализирован с инсультом. Песни, написанные на его музыку, исполняли ВИА "Песняры", "Сябры", "Верасы", Иосиф Кобзон, София Ротару, Лев Лещенко. Как сообщал УНИАН, 12 ноября в возрасте 95 лет умер американский писатель, создатель множества персонажей комиксов Marvel Стен Ли.

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