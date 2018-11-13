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Умер автор хитов Ротару и Кобзона

09:13, 13 ноября 2018
Общество
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Лученок умер в возрасте 80 лет / фото facebook.com

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О смерти артиста сообщил на своей странице в Facebook художественный руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.

Две недели назад 80-летний музыкант был госпитализирован с инсультом.

Песни, написанные на его музыку, исполняли ВИА "Песняры", "Сябры", "Верасы", Иосиф Кобзон, София Ротару, Лев Лещенко.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября в возрасте 95 лет умер американский писатель, создатель множества персонажей комиксов Marvel Стен Ли.

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Теги: #смерть#композитор