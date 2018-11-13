Умер автор хитов Ротару и Кобзона
09:13, 13 ноября 2018Общество
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Ранее СМИ писали, что автор хитов Кобзона и Ротару Игорь Лученок находится в коме.
Лученок умер в возрасте 80 лет / фото facebook.com
В Минске умер известный советский и белорусский композитор, народный артист СССР Игорь Лученок.
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О смерти артиста сообщил на своей странице в Facebook художественный руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.
Две недели назад 80-летний музыкант был госпитализирован с инсультом.
Песни, написанные на его музыку, исполняли ВИА "Песняры", "Сябры", "Верасы", Иосиф Кобзон, София Ротару, Лев Лещенко.
Как сообщал УНИАН, 12 ноября в возрасте 95 лет умер американский писатель, создатель множества персонажей комиксов Marvel Стен Ли.
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