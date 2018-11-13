Украинская певица похвасталась своим концертом в Кремле

Выступление в Москве Повалий назвала "знаковым".

Народная артистка Украины, сбежавшая в РФ певица Таисия Повалий похвасталась своим концертом в стенах Кремлевского дворца в Москве.

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Об этом она написала на своей странице в Instagram. "5 ноября состоялось поистине знаковое для меня событие", - отметила Повалий, не называя события. При этом к посту певица добавила фото своего концерта в Москве.

Как сообщал УНИАН, сбежавшая в РФ украинская певица Таисия Повалий 5 ноября выступила в Кремле с премьерой программы "Сердце – дом для любви". Перед выходом на сцену артистка призналась, почему решила дать этот концерт.