Лобода восхитила сеть семейным фото

Светлана Лобода поделилась с подписчиками фото с дочерью.

Активно гастролирующая в России украинская певица Светлана Лобода похвасталась фото со своей старшей дочерью Евой.

Снимок артистка опубликовала в Instagram. "My love always with me", - подписала она кадр.

"Лапочки", "Красавицы", "Такие красотки", "Мамины губки", "А где Тилль?", "Тилль фоткал?", "Маленькая копия мамы", - пишут в комментариях.

Ранее СМИ сообщали, что Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.