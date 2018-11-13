Лобода восхитила сеть семейным фото
Активно гастролирующая в России украинская певица Светлана Лобода похвасталась фото со своей старшей дочерью Евой.
Снимок артистка опубликовала в Instagram. "My love always with me", - подписала она кадр.
"Лапочки", "Красавицы", "Такие красотки", "Мамины губки", "А где Тилль?", "Тилль фоткал?", "Маленькая копия мамы", - пишут в комментариях.
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Ранее СМИ сообщали, что Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе.
Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.