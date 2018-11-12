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Пугачева показала забавное домашнее видео

14:57, 12 ноября 2018
Общество
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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Алла Пугачева показала, как ее с Максимом Галкиным дочь Лиза проводит спортивную разминку, тренируясь с хулахупом.

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Соответствующую видеозапись Примадонна российской эстрады опубликовала в своем Instagram. "Если долго мучиться, что-нибудь получится", — подписала артистка ролик. 

Ранее Пугачева опубликовала новые семейные видео. Пользователей сети разозлило то, что прислуга Примадонны молча ест за отдельным столом, пока сама певица общается с детьми.

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Теги: #видео#Алла Пугачева