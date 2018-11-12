Пугачева показала забавное домашнее видео

Видео Пугачевой набрало множество лайков, многие отмечают схожесть Лизы с Примадонной.

Алла Пугачева показала, как ее с Максимом Галкиным дочь Лиза проводит спортивную разминку, тренируясь с хулахупом.

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Соответствующую видеозапись Примадонна российской эстрады опубликовала в своем Instagram. "Если долго мучиться, что-нибудь получится", — подписала артистка ролик.

Ранее Пугачева опубликовала новые семейные видео. Пользователей сети разозлило то, что прислуга Примадонны молча ест за отдельным столом, пока сама певица общается с детьми.