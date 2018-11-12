Развеять часть праха в Украине: СМИ узнали о завещании запрещенной СБУ певицы

В апреле 2017 года Лолите запретили въезд в Украину.

Запрещенная в нашей стране певица Лолита Милявская завещала после смерти развеять часть ее праха в Украине.

Об этом рассказал российский телеведущий Андрей Малахов порталу "Стархит". Таким образом артистка намерена "воссоединиться" с родиной.

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"Она рассказала, что завещала развеять после смерти часть своего праха на вершине розовой горы, виднеющейся из окон ее болгарского дома, другую отдать на волю московского ветра в Лялином переулке, где она долго жила", - отметил Малахов.

"А третью, — вздохнула Лолита, — пусть отвезут на Украину. Хотя бы так я воссоединюсь со своей родиной".

Как сообщал УНИАН, российскую певицу Лолиту 23 апреля 2017 года не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. Из-за посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.

Певица Лолита, которая родилась в Западной Украине и долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией украинского Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики". Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой.