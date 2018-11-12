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Onuka представила новую песню

12:45, 12 ноября 2018
Общество
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Onuka представила новую песню "Хащі" / фото instagram.com/onukaofficial

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Трек стал своеобразным отображением событий и ситуаций, которые происходят в социуме, независимо от географический координат и часовых рамок.

""Хащі" - в моем понимании - это пропасть, беспросветная пучина. Их хотелось бы обойти, избежать. Но чем дальше идешь по жизни, тем чаще ловишь себя на мысли - куда ни глянь, только одни "хащі", - рассказала фронтмен группы Наталья Жижченко.

Песня "Хащі" появилась задолго до выхода новой пластинки Mоzaїka. Сам трек записывался на колесах — в разных странах и городах во время гастролей. Партии музыкальных инструментов и вокал собирались на телефоны и лэптопы.

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Теги: #ONUKA