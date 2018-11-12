Onuka представила новую песню
Украинская группа Onuka выпустила новую песню, которая называется "Хащі".
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Трек стал своеобразным отображением событий и ситуаций, которые происходят в социуме, независимо от географический координат и часовых рамок.
""Хащі" - в моем понимании - это пропасть, беспросветная пучина. Их хотелось бы обойти, избежать. Но чем дальше идешь по жизни, тем чаще ловишь себя на мысли - куда ни глянь, только одни "хащі", - рассказала фронтмен группы Наталья Жижченко.
Хащі — у моєму розумінні — це провалля, безпросвітна безодня. Їх хотілося б обійти, оминути. Але чим далі йдеш по життю, тим частіше ловиш себе на думці — куди не глянь, лише одні хащі. /// ‘XASHI’ (thickets — en.) — in my understanding — is a dark gap, something unknown and scary. Something you would like to escape. But the further you go through your life, the more often you realize we are all surrounded by these thickets. ONUKA — ХАЩІ OUT NOW Link in bio
Песня "Хащі" появилась задолго до выхода новой пластинки Mоzaїka. Сам трек записывался на колесах — в разных странах и городах во время гастролей. Партии музыкальных инструментов и вокал собирались на телефоны и лэптопы.