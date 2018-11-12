цей матеріал доступний українською

Ани Лорак объявила о конце "Дивы" (видео)

11:15, 12 ноября 2018
Общество
423 0

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Опальная украинская певица Ани Лорак обратилась к поклонникам и объявила, что завершила свои гастроли в 2018 году.

Читайте такжеАни Лорак рассекала на сцене в России в откровенных нарядах (видео)

На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, сделанное из отрывков выступлений в разных городах РФ в рамках шоу "Дива".

"Вот и подошел к концу наш тур в этом году. Спасибо всем, кто побывал на наших шоу. Это было незабываемо!", - написала Ани Лорак.

Ранее сообщалось, что в шоу Ани Лорак "Дива" появилась ее новая песня об измене - "Сон".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #видео#Ани Лорак в России#Ани Лорак