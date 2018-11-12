Ани Лорак объявила о конце "Дивы" (видео)
11:15, 12 ноября 2018Общество
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Видео выступлений Ани Лорак в разных городах РФ набрало более 270 тысяч лайков.
❤️ Вот и подошёл к концу наш тур в этом году. Спасибо всем, кто побывал на наших шоу. Это было незабываемо! #шоудива #tour2018
Опальная украинская певица Ани Лорак обратилась к поклонникам и объявила, что завершила свои гастроли в 2018 году.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, сделанное из отрывков выступлений в разных городах РФ в рамках шоу "Дива".
"Вот и подошел к концу наш тур в этом году. Спасибо всем, кто побывал на наших шоу. Это было незабываемо!", - написала Ани Лорак.
Ранее сообщалось, что в шоу Ани Лорак "Дива" появилась ее новая песня об измене - "Сон".
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