Ани Лорак объявила о конце "Дивы" (видео)

Видео выступлений Ани Лорак в разных городах РФ набрало более 270 тысяч лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️ Вот и подошёл к концу наш тур в этом году. Спасибо всем, кто побывал на наших шоу. Это было незабываемо! #шоудива #tour2018 Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 10 Ноя 2018 в 1:53 PST

Опальная украинская певица Ани Лорак обратилась к поклонникам и объявила, что завершила свои гастроли в 2018 году.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, сделанное из отрывков выступлений в разных городах РФ в рамках шоу "Дива".

"Вот и подошел к концу наш тур в этом году. Спасибо всем, кто побывал на наших шоу. Это было незабываемо!", - написала Ани Лорак.

Ранее сообщалось, что в шоу Ани Лорак "Дива" появилась ее новая песня об измене - "Сон".