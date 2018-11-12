Звездный час для Рыб и предупреждение для Дев: гороскоп на неделю

Появился гороскоп на неделю, так, Рыбы ждет звездный час.

Обойти препятствия буде намного легче, если прислушаться к советам звезд, говорят астрологи.

О чем же предупреждают светила каждый из знаков зодиака? Читайте об этом в гороскопе "Фактов".

ОВЕН. Вполне можете рассчитывать на то, что в ближайший период у вас все будет складываться так, как было задумано. Однако избегайте конфликтных ситуаций на службе, ведь есть люди, которым ваши успехи не очень нравятся.

ТЕЛЕЦ. Скорее всего, придется отклониться от намеченного курса. Будьте осторожны при работе с деловыми бумагами и не полагайтесь на достоверность случайных источников информации. Не оставляйте близких людей наедине с их проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ. Готовьтесь к тому, что придется много и интенсивно работать. Радует то, что задания, которые получите, вызовут у вас настоящий интерес. Спадет эмоциональное напряжение, в котором вы пребывали в последнее время, что позволит расслабиться и успокоиться.

РАК. Чтобы не попасть в неприглядную ситуацию, следите за каждым своим словом и действием. Умение слушать обеспечит вам настоящий успех в делах. Самое время назначать встречи деловым партнерам и решать вопросы финансового характера.

ЛЕВ. Серьезные и решительные действия обеспечат вам материальное благосостояние, так что можете позволить себе крупные покупки. Проблемы, тяготившие вас совсем недавно, обещают быть успешно решены благодаря помощи друзей.

ДЕВА. Остерегайтесь конкурентов, которые не остановятся ни перед чем, чтобы перейти вам дорогу в самый неподходящий момент. Импульсивность и желание настоять непременно на своем — не самые лучшие помощники для вас в настоящее время.

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ВЕСЫ. Бескорыстие в отношениях с окружающими и коллегами поможет в решении самых сложных задач. Благодаря высокому профессионализму и недюжинным интеллектуальным способностям сумеете подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы. В личной жизни будьте смелее.

СКОРПИОН. Те, кто проявит упорство в поиске новых видов деятельности, может рассчитывать на удачу и благосклонность руководства. Материальные вопросы, требующие немедленного решения, не стоит откладывать — займитесь этим немедленно.

СТРЕЛЕЦ. Осторожность не только в поступках, но и в ваших мыслях должна присутствовать постоянно, чтобы избежать досадных ошибок и недоразумений. Старайтесь ни с кем не обсуждать секретную информацию, ведь нет никакой гарантии, что она не станет достоянием общественности.

КОЗЕРОГ. Если научитесь совмещать приятное с полезным, добьетесь неплохих результатов в своей работе. Проявив дипломатичность и терпение, а также готовность к компромиссу, сумеете наладить нужные связи в деловой сфере.

ВОДОЛЕЙ. Не теряйте времени даром, если хотите улучшить материальное положение и продвинуться по службе. Только трудолюбие и работоспособность помогут вам добиться намеченного. Больше времени и внимания уделяйте детям.

РЫБЫ. Для тех, кто не боится брать на себя ответственность, наступает поистине звездный час. Имеете прекрасную возможность раскрыть свой творческий потенциал и укрепить материальную базу. Ваша поддержка сейчас крайне важна для близких людей.

Ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что вторая половина ноября даст много энергии, динамики, а также рост амбиций, особенно это касается периода с 11 по 16 ноября.