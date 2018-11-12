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Лобода поразила немцев "опасным" декольте (видео)

08:39, 12 ноября 2018
Общество
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода, активно гастролирующая в РФ, поразила публику во время своего концертного тура по Германии.

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Она вышла на сцену в Дюссельдорфе в черном мини-платье с выдающимся декольте. Видеозапись выступления Лобода выложила в Instagram.

В комментариях некоторые пользователи начали спрашивать, зачем вообще было одеваться. Другим, наоборот, понравился наряд артистки.

Напомним, украинская певица Светлана Лобода, которая недавно перенесла операцию, 9 ноября презентовала новую песню INSTADRAMA.

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Теги: #Германия#видео#Светлана Лобода