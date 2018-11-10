Десятки деятелей культуры из разных стран призвали освободить Сенцова

Известные актеры, режиссеры, историки, писатели и политики предлагают на уровне Евросоюза принять аналог американского «закона Магнитского», чтобы наказать причастных к незаконному осуждению в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, если российские власти не освободят его.

Десятки деятелей культуры Франции и других стран подписали открытое письмо, в котором призвали лидеров стран Запада повлиять на Кремль, чтобы добиться освобождения из российской колонии незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Письмо опубликовано во французской газете Le Monde накануне приезда президента России Владимира Путина во Францию на торжества по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны, сообщает Радио Свобода.

В письме, которое подписали режиссеры Жан-Люк Годар, Аки Каурисмяки, Сергей Лозница, Андрей Звягинцев и другие, ряд известных актеров, в том числе Марина Влади, историки, писатели и политики, говорится о том, что необходимо использовать все возможные дипломатические методы, чтобы освободить Сенцова и других украинских политзаключенных, удерживаемых в российских колониях и тюрьмах.

Если же эти усилия не увенчаются успехом, авторы письма предлагают на уровне Евросоюза принять аналог американского «закона Магнитского», чтобы наказать причастных к осуждению Сенцова.

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В Париже 10 ноября пройдет митинг за освобождение режиссера.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.