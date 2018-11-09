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Ани Лорак в образе Клеопатры выпятила губы и "засветила" грудь (фото)

21:53, 09 ноября 2018
Общество
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Ани Лорак "засветила" грудь в откровенном наряде / фото Instagram

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Певица в своем Instagram опубликовала фото из закулисья своего концерта в Рязани, на котором она в платье с глубоким декольте, на которое сразу же обратили внимание подписчики.

В комментариях также отмечают, что в таком образе Лорак очень похожа египетскую царицу Клеопатру.

Как сообщал УНИАН, в шоу Лорак появилась песня об измене.

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Теги: #Ани Лорак#грудь