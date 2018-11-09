Ани Лорак в образе Клеопатры выпятила губы и "засветила" грудь (фото)
21:53, 09 ноября 2018Общество
908 0
Подписчики сразу обратили внимание на глубокое декольте певицы.
Ани Лорак "засветила" грудь в откровенном наряде / фото Instagram
Украинская певица Ани Лорак, активно гастролирующая по Росии, порадовала фанатов новым фото в откровенном наряде.
Читайте такжеАни Лорак рассекала на сцене в России в откровенных нарядах (видео)
Певица в своем Instagram опубликовала фото из закулисья своего концерта в Рязани, на котором она в платье с глубоким декольте, на которое сразу же обратили внимание подписчики.
В комментариях также отмечают, что в таком образе Лорак очень похожа египетскую царицу Клеопатру.
Как сообщал УНИАН, в шоу Лорак появилась песня об измене.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter