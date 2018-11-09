Николаевщина - в авангарде поддержки ветеранов АТО: начался всеукраинский форум «Ветеран - успешной предприниматель»

Николаевская область задает тон по реализации программ, направленных в поддержку воинов и ветеранов АТО, поэтому неудивительно, что первый всеукраинский форум под названием «Ветеран - успешной предприниматель» проводиться именно на Николаевщине.

Так, в пятницу, 9 ноября, в городе Николаеве, в рамках проекта «Формирование позитивного образа ветерана Российско-Украинской Войны», который реализуется при поддержке председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко, собрались ветераны-предприниматели из разных регионов Украины.

Непосредственную организацию проведения форума взяла на себя общественная организация «Ассоциация участников и инвалидов АТО» члены которой принимают активное участие в социальной жизни Николаевщины.

В Программе мероприятия - Презентации экспозиций бизнес-проектов участников боевых действий на востоке Украины, а для тех, кто еще не определился с направления деятельности - презентации программ по поддержки ветеранского бизнеса.

Как известно, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко одним из приоритетов деятельности власти в регионе ставить работу направленную на поддержку воинов и ветеранов АТО.

«Сейчас в области действуют несколько программ, за счет которых осуществляется прямая поддержка воинов АТО, инвалидов, семей погибших героев. Так же Николаевщина является новатором и инициатором многих программ, которые переняли другие области нашей страны. В качестве примера, у нас действует специально разработанная программа по которой наши ветераны АТО получаются помощь на открытие собственного дела. В этом году было определено 20 победителей по этой программе, которые уже воспользовались своим правом на получение единовременной безвозвратной помощи на открытие собственного дела в сумме 50 тыс. грн. Эти шаги - воплощение нашей государственной позиции по поддержки наших героев », - комментирует свою позицию Алексей Савченко

Во время открытие форума его участников поздравил заместитель председателя ОГА Валентин Гайдаржи. Он заметит, что подобные мероприятия важные для тех, кто вернулся с войны и ищет себе в повседневной жизни.

«Такие форумы - Прежде всего для тех героев, которые вернулись с войны и перестраиваются на повседневную жизнь. Николаевская областная государственная администрация постоянно поддерживает участников войны на востоке. По инициативе председателя ОГА Алексея Савченко в области внедрено ряд программ по поддержке, как например - предоставление единовременного пособия для открытия собственного дела, программа по предоставлению квартир. Уверен, что вместе с областным советом, при полном взаимопонимании, будем и в дальнейшем продолжать поддерживать тех, благодаря кому мы живем в мирных городах. Все инициативы со стороны участников войны и со стороны их семей будем рассматривать и всячески помогать », - пообещал Валентин Гайдаржи.