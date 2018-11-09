Победившая рак участница "Мисс Украина" показала округлившийся животик (фото)

Дарина бросила вызов раку, побрила голову, написала на ней маркером «рак -дурак» и создала в соцсети проект, с помощью которого мотивировала людей с таким же диагнозом бороться с болезнью.

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