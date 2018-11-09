Победившая рак участница "Мисс Украина" показала округлившийся животик (фото)
Победившая рак украинская модель из Харькова Дарина Митченко, которая недавно вышла замуж и вернулась из романтического путешествия, показала округлившийся животик.
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Красотка опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с заметным животиком. Поклонники тут же принялись поздравлять модель с первенцем.
«Нет , нет, я не беременна , просто очень люблю кушать все , что муж @v_pakhomov приготовит 😏🤪» А вообще , девочкииии, как это мило быть с животиком )))Но , тяжело,однозначно 😅Не присесть, ни наклониться нормально , да и гопак не станцуешь 🤔 Вообщем , что . Дети - это круто❤️☺️Хочу уже))) ✔️Девочки , у кого есть детки- в каком возрасте вы забеременели ?🤰🏼Сложно было ?)
Как сообщает "Факты", в августе этого года Дарина вышла замуж за бизнесмена Владимира Пахомова, с которым встречалась несколько лет. Мужественная модель победила рак и своим примером показала, что вера и сила воли творят чудеса. Узнав о неутешительном диагнозе лимфома Ходжкина, Дарина бросила ему вызов, побрила голову, написала на ней маркером «рак -дурак» и создала в соцсети проект #ракдурак, с помощью которого мотивировала людей с таким же диагнозом бороться с болезнью. После успешного лечения Дарина продолжила модельную карьеру, приняла участие в конкурсе «Мисс Украина», ведет активный здоровый образ жизни и успешно совмещает модельный бизнес с семьей.