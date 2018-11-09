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Победившая рак участница "Мисс Украина" показала округлившийся животик (фото)

16:29, 09 ноября 2018
Общество
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Дарина Митченко приняла участие в конкурсе «Мисс Украина» / Апостроф.Лайм

Победившая рак украинская модель из Харькова Дарина Митченко, которая недавно вышла замуж и вернулась из романтического путешествия, показала округлившийся животик.

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Красотка опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с заметным животиком. Поклонники тут же принялись поздравлять модель с первенцем.

Как сообщает "Факты", в августе этого года Дарина вышла замуж за бизнесмена Владимира Пахомова, с которым встречалась несколько лет. Мужественная модель победила рак и своим примером показала, что вера и сила воли творят чудеса. Узнав о неутешительном диагнозе лимфома Ходжкина, Дарина бросила ему вызов, побрила голову, написала на ней маркером «рак -дурак» и создала в соцсети проект #ракдурак, с помощью которого мотивировала людей с таким же диагнозом бороться с болезнью. После успешного лечения Дарина продолжила модельную карьеру, приняла участие в конкурсе «Мисс Украина», ведет активный здоровый образ жизни и успешно совмещает модельный бизнес с семьей.

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Теги: #модель#участницы мисс украина