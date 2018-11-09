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Внучка Софии Ротару выпустила дебютную песню (аудио)

16:28, 09 ноября 2018
Общество
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Instagram Соня Евдокименко

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Вместе с братом Анатолием девушка дебютировала с англоязычным треком под оптимистичным названием "Unbreakable" (Несокрушимая). Бабушка Сони похвасталась премьерой внучки в своем Instagram.

"Дорогая моя София! С премьерой! Будь счастлива!", - написала Ротару.

Соня выступила под сценическим именем Sofia Eve.

Как сообщал УНИАН, ранее у Ротару ответили на обвинения в посещении Крыма.

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Теги: #певица#София Ротару