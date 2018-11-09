"Танцы со звездами": фаворитка шоу рассказала о самочувствии после травмы

Партнерша Вишнякова выйдет на паркет в 12 эфире "Танцев со звездами".

Участница проекта "Танцы со звездами" Юлия Сахневич во время 11 прямого эфира травмировала спину.

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На своей странице в Instaram партнерша Павла Вишнякова рассказала о своем состоянии.

"Друзья, хочу вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку и переживания, мне безумно приятно, и поверьте, это придает еще больше сил! Со здоровьем все нормально, и должно быть еще лучше! Спина тоже. P.S. Спасибо моему партнеру за то, что рядом и поддерживаешь! Вместе мы - сила. И до встречи в эфире", - написала Сахневич.

Как сообщал УНИАН, шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" в 11-м эфире покинули боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.