Беременная украинская телеведущая похвасталась премией в России (фото)

Ребятушки, родные) СПАСИБО , что голосовали за нас 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Вы - моя самая настоящая поддержка ❤️💪🏻 Без вас мы бы не получили премию @okmagazine_ru #БольшеЧемЗвезды ! Благодарим также журнал #ОК , @vadim_vernik , @ivernik за прекрасный вечер, приятные эмоции и такую желанную статуэтку 🙏🏻 Мы с @vladtopalovofficial стали парой года , но теперь на наших плечах миссия ещё важнее , как говорит мой муж : «СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ ГОДА»! ❤️ Style - @irushairusha Mua&hair - @yanabuzychkina Прекраснейшее платье - @beloezoloto #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍

