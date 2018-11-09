Беременная украинская телеведущая похвасталась премией в России (фото)

Регина Тодоренко, которая работает в РФ, показала округлившийся живот на премии журнала "ОК!".

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в РФ, разместила в Instagram совместное фото со своим женихом, певцом Владом Топаловым.

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На фото Тодоренко запечатлена в облегающем платье, будучи на последнем сроке беременности. В таком образе она вместе с бойфрендом получила награду российского журнала "ОК!".

"Ребятушки, родные, спасибо, что голосовали за нас. Вы моя самая настоящая поддержка. Без вас мы бы не получили премию "ОК!". Мы с Владом Топаловым стали парой года, но теперь на наших плечах миссия еще важнее. Как говорит мой муж: "Стать родителями года!" – написала она. Тодоренко называет Топалова мужем, но точно неизвестно, оформила ли пара отношения. Возможно, телеведущая имеет в виду гражданский брак.

Как сообщал УНИАН, ранее беременная Регина Тодоренко показала большой живот в коротком платье.