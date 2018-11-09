На Пугачеву обрушился шквал критики после отказа выступить в Москве из-за болезни

Некоторые пользователи считают, что из Аллы Пугачевой сделали зазывалу на концерт Агутина, чтобы распродать билеты.

После того как Алла Пугачева объявила о том, что не сможет выступить на юбилейном шоу Леонида Агутина из-за болезни, на нее обрушился град критики.

Многие фанаты решили, что Примадонна просто стала зазывалой на концерт артиста, после того, как она сообщила, что не сможет выступить на шоу из-за болезни, передают "Дни.ру".

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Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на признание Примадонны. Одни осыпали ее пожеланиями скорейшего выздоровления, а другие уличили в обмане. Дескать, из Пугачевой сделали зазывалу на концерт Агутина, чтобы распродать билеты. Некоторые посчитали, что Примадонна просто "слилась" в последний момент.

"Классический слив", "Заболела... Ну-ну.. не позорьтесь!", "Все, что говорит Алла, нужно делить пополам", "О как жаль! Идем на концерт, так мечтали увидеть.. ", "Блин а я так переживал, что не попаду на концерт", – высказались пользователи сети.

Муж Пугачевой Максим Галкин на вопросы о состоянии супруги ответил так: "У меня гастроли в Канаде. Если я прекрасно гастролирую, значит, у меня в семье все хорошо... Если Алла Борисовна что-то сказала, значит, она посчитала нужным ровно столько сказать, сколько она сказала".