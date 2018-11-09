цей матеріал доступний українською

Умер один из самых знаменитых актеров "Ералаша"

10:10, 09 ноября 2018
Общество
1053 0
Румянцеву было 54 года / Скриншот

Читайте такжеУмерла известная украинская журналистка

Причина смерти родственниками не называется, передает НСН.

Информация о дате и месте похорон Николая Румянцева также пока не обнародована.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года умер известный украинский режиссер Александр Павловский. Он снимал короткометражные фильмы для Детского юмористического киножурнала "Ералаш".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#актер