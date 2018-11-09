Умер один из самых знаменитых актеров "Ералаша"
10:10, 09 ноября 2018Общество
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Причину смерти родные Николая Румянцева не называют.
Румянцеву было 54 года / Скриншот
8 ноября умер один из самых ярких актеров детского юмористического киножурнала "Ералаш" Николай Румянцев. Ему было 54 года.
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Причина смерти родственниками не называется, передает НСН.
Информация о дате и месте похорон Николая Румянцева также пока не обнародована.
Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года умер известный украинский режиссер Александр Павловский. Он снимал короткометражные фильмы для Детского юмористического киножурнала "Ералаш".
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