"Ванечка, иди побегай": скандального певца Дорна впервые застали с сыном в Киеве (фото)

Иван Дорн попросил ребенка отойти, чтобы тот не попал в кадр.

Скандальный певец Иван Дорн в Киеве попал в объективы папарацци. В распоряжении журналистов оказались кадры, на которых Иван гуляет в центре Киева.

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Дорн вышел вечером прогуляться, вероятно, вместе со своим сыном, трехлетним Иваном. Когда одна из поклонниц узнала Дорна и попросила сделать с ним фото, певец не отказал.

Но когда девушка начала фотографироваться, Иван попросил ребенка отойти, чтобы тот не попал в кадр: "Ванечка, иди побегай", – сказал певец мальчику.

Впечатленная встречей с кумиром девушка рассказала нам, как Дорн вел себя с ребенком.

"Мальчик очень похож на Ивана, его маленькая копия, даже странно, почему он до сих пор его прячет", – рассказала Сегодня.Lifestyle киевлянка, которая случайно встретила звезду в центре Киева.

В 2013 году Иван Дорн женился на своей однокласснице Анастасии Новиковой. У пары есть двое детей – дочь Василиса, которая родилась в 2014 году, и сын Иван, появившийся на свет в 2015-м. Личную жизнь певец тщательно оберегает. К слову, лишь в 2017-м Дорн впервые подтвердил, что у него есть дочь.

Как сообщал УНИАН, ранее одиозный украинский музыкант в очередной раз удивил поклонников изменениями во внешности. Артист отрастил длинные волосы и бороду, чем немало расстроил своих поклонников.