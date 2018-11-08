"Категорически нельзя худеть": экс-"виагра" показала аппетитные формы на отдыхе (фото)

Поющая в России экс-"виагра" Анна Седокова продемонстрировала фигуру в купальнике на отдыхе в ОАЭ.

Звезда оголилась на пляже. Фото Седоковой собрало более 50 тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи сети отметили, что певице не нужно худеть.

Как сообщал УНИАН, ранее Анна Седокова презентовала новый клип на песню «Шантарам». Новая видеоработа певицы, режиссером которой стал Алан Бадоев, получилась настолько откровенной и провокационной, что ее запретили показывать на телевидении.