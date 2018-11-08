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"Категорически нельзя худеть": экс-"виагра" показала аппетитные формы на отдыхе (фото)

17:15, 08 ноября 2018
Общество
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Звезда оголилась на пляже. Фото Седоковой собрало более 50 тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи сети отметили, что певице не нужно худеть.

Я обещала тебе фото😋 ..

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Как сообщал УНИАН, ранее Анна Седокова презентовала новый клип на песню «Шантарам». Новая видеоработа певицы, режиссером которой стал Алан Бадоев, получилась настолько откровенной и провокационной, что ее запретили показывать на телевидении.

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Теги: #Седокова на росТВ