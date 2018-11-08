Прооперированная Лобода расплакалась на российском шоу (видео)

Светлана Лобода в эфире российского шоу рассказала о перенесенной операции и маленькой дочке.

Певица Светлана Лобода рассказала о том, как себя чувствует после перенесенной операции.

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"Я поняла, что я не робот. Это стало знаком, чтобы я переоценила свои ценности. Теперь я хочу так выстраивать свой график, чтобы не существовать, а жить", — заявила Лобода в эфире российского шоу.

Певица отметила, что во время репетиции почувствовала боль в животе, но не придала ей значения. Она выпила обезболивающее и продолжила работать.

"А потом от резкой боли я потеряла сознание. У всех был шок. В холодную машину скорой помощи села и плачу. Плачу от того, что мне себя так жалко. Это, конечно, очень больно", - призналась певица.

Произнося эти слова, Светлана Лобода не смогла сдержать слез. Хирургическое вмешательство прошло благополучно.

Певица также рассказала о маленькой дочке Тильде, которая появилась в США в мае этого года.

"У нее голубые глаза. Большие, большие глаза. У нее ирокез. Мы всей семьей смеемся. Малявочка моя всегда на стреме. Она все время улыбается и очень вкусно пахнет", - рассказала артистка.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Светлана Лобода попала в больницу. Потерявшую сознание прямо во время репетиции к шоу певицу срочно доставили в московскую клинику. Она перенесла срочную операцию на почке.