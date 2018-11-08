Ани Лорак "засветила" грудь в глубоком декольте
14:39, 08 ноября 2018Общество
769 0
Лорак показала видео в откровенном наряде с декольте.
Лорак показала соблазнительную грудь в откровенном наряде / instagram.com/anilorak
Украинская певица, гастролирующая в России, Ани Лорак "засветила" грудь в откровенном видео.
Читайте такжеУкраинские певицы попали в рейтинг самых сексуальных женщин РФ (фото)
В Instagram-stories певица опубликовала запись во время подготовки к очередному выступлению, однако все внимание привлекло откровенное декольте Ани Лорак.
Лорак надела откровенный облегающий комбинезон с большим вырезом, в котором видна ее грудь.
Ранее Ани Лорак опозорилась в полупрозрачном наряде.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter