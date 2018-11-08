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Ани Лорак "засветила" грудь в глубоком декольте

14:39, 08 ноября 2018
Общество
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Лорак показала соблазнительную грудь в откровенном наряде / instagram.com/anilorak

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В Instagram-stories певица опубликовала запись во время подготовки к очередному выступлению, однако все внимание привлекло откровенное декольте Ани Лорак.

Лорак надела откровенный облегающий комбинезон с большим вырезом, в котором видна ее грудь.

Ранее Ани Лорак опозорилась в полупрозрачном наряде.

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