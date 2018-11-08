Ани Лорак рассекала на сцене в России в откровенных нарядах (видео)

Лорак выступила в российском Ярославле.

Опальная украинская певица Ани Лорак продолжает гастролировать по РФ и делится кадрами выступлений в своем Instagram.

Так, она выступила в Ярославле. "Невероятный вечер!", - написала артистка под видео своего выступления.

Как можно увидеть на записи, Лорак для концерта традиционно выбрала слишком откровенные наряды - с глубоким декольте и открытыми ногами.

Ранее сообщалось, что в шоу Ани Лорак "Дива" появилась ее новая песня об измене - "Сон".