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Ани Лорак рассекала на сцене в России в откровенных нарядах (видео)

08:58, 08 ноября 2018
Общество
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Лорак любит похвастаться фигурой в откровенных нарядах / Скриншот

Так, она выступила в Ярославле. "Невероятный вечер!", - написала артистка под видео своего выступления. 

Как можно увидеть на записи, Лорак для концерта традиционно выбрала слишком откровенные наряды - с глубоким декольте и открытыми ногами.

Лорак любит похвастаться фигурой в откровенных нарядах / Скриншот

Ранее сообщалось, что в шоу Ани Лорак "Дива" появилась ее новая песня об измене - "Сон".

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Теги: #Россия#видео#Ани Лорак