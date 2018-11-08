Ани Лорак рассекала на сцене в России в откровенных нарядах (видео)
08:58, 08 ноября 2018Общество
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Лорак выступила в российском Ярославле.
Лорак любит похвастаться фигурой в откровенных нарядах / Скриншот
Опальная украинская певица Ани Лорак продолжает гастролировать по РФ и делится кадрами выступлений в своем Instagram.
Так, она выступила в Ярославле. "Невероятный вечер!", - написала артистка под видео своего выступления.
Как можно увидеть на записи, Лорак для концерта традиционно выбрала слишком откровенные наряды - с глубоким декольте и открытыми ногами.
Лорак любит похвастаться фигурой в откровенных нарядах / Скриншот
Ранее сообщалось, что в шоу Ани Лорак "Дива" появилась ее новая песня об измене - "Сон".
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