Пострадавший в роковом ДТП актер "Дизель Шоу" записал видеообращение
Всех интересует здоровье актёров "Дизель шоу", наш Егор Крутоголов всячески старается восстановиться, чтобы поскорее вернуться на сцену. Вы даже не представляете, как ему в этом помогает ваша поддержка. Она даёт ему много дополнительных сил и стимулов. Смотрите сами. #дизельшоу #дизельстудио
Один из участников "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, который находился в злополучном автобусе во время ДТП, унесшего жизнь Марины Поплавской, записал видеообращение.
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Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram. "Друзья, еще раз хочу поблагодарить всех за поддержку. Именно благодаря вашим стараниям мы выздоравливаем. Все будет клево. Еще раз спасибо", — сказал Крутоголов.
Как сообщал УНИАН, 20 октября под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись автобус с артистами "Дизель Шоу" и грузовик. Авария произошла утром на Житомирской трассе. В результате ДТП скончалась любимица публики Марина Поплавская.