Пострадавший в роковом ДТП актер "Дизель Шоу" записал видеообращение

В роковом ДТП погибла участница "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

Один из участников "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, который находился в злополучном автобусе во время ДТП, унесшего жизнь Марины Поплавской, записал видеообращение.

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Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram. "Друзья, еще раз хочу поблагодарить всех за поддержку. Именно благодаря вашим стараниям мы выздоравливаем. Все будет клево. Еще раз спасибо", — сказал Крутоголов.

Как сообщал УНИАН, 20 октября под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись автобус с артистами "Дизель Шоу" и грузовик. Авария произошла утром на Житомирской трассе. В результате ДТП скончалась любимица публики Марина Поплавская.