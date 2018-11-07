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Стало известно о состоянии украинской звезды 90-х, впавшей в кому

17:44, 07 ноября 2018
Общество
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Находящуюся 5 месяцев в коме солистку “Фристайла” забрали из частной клиники / Фото "Сегодня"

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Как сообщил "КП" супруг Нины Кирсо Анатолий Розанов, который является музыкальным продюсером и композитором «Фристайла», недавно ее забрали из частной клиники и снова перевезли в Полтаву, где она находится под наблюдением медиков, к которым у него есть доверие.

В этом несколько положительных моментов для родных: лечение обходится намного дешевле, за больной хороший уход, а родные имеют возможность часто навещать ее. Увы, говорит Анатолий Розанов, ему пришлось столкнуться с недобросовестными врачами, которые, обещая скорое и полное выздоровление, занимались выкачкой денег. Так, только первый месяц лечения обошелся почти в 320 тысяч гривен.

Напомним, что Нине Кирсо стало плохо 1 июня, когда она вернулась домой после концерта. Кирсо потеряла сознание, только через несколько часов ее нашла на полу в кухне подруга сына певицы, которая вызвала скорую помощь. Женщину доставили в больницу в Полтаве, где диагностировали инсульт, а на следующий день прооперировали. С тех пор Нина Кирсо находится в коме.

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Теги: #звезды 90-х