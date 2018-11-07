В шоу Лорак появилась песня об измене (видео)

Лорак хвастается кадрами выступлений в России.

Опальная украинская певица Ани Лорак продолжает гастролировать в России. Она опубликовала видео с выступления в Иваново.

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"Спасибо за теплый прием. Песня "Сон" появилась в шоу!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Лорак презентовала песню "Сон". В ее новой композиции есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". Слушатели уже уловили в ней подтекст.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.