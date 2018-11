Украинские певицы попали в рейтинг самых сексуальных женщин РФ (фото)

Представляем участниц рейтинга «100 самых сексуальных женщин страны 2018»! ⠀ В этом году трудолюбивая Ани Лорак (@anilorak) выпустила клип на песню «Сумасшедшая» и целое шоу под названием «DIVA». А также стала наставником в седьмом сезоне шоу «Голос. Перезагрузка». И все также эталонно женственна. Настоящая дива! ⠀ Проголосовать за любимую участницу можно по ссылке в профиле!

