Украинские певицы попали в рейтинг самых сексуальных женщин РФ (фото)

Известный журнал назвал претенденток на приз.

Знаменитый мужской глянец обнародовал список красоток, которые поборются за звание самой сексуальной женщины РФ в 2018 году. Среди них оказались и украинки.

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Снимки всех участниц появились на официальной страничке издания в Instagram, там же можно проголосовать за понравившихся конкурсанток.

В числе претенденток на премию от MAXIM Russia оказались сразу 7 украинских звезд: Анна Седокова, Регина Тодоренко, Светлана Лобода, Настя Каменских, Вера Брежнева, Даша Астафьева и Ани Лорак. Все эти звезды позируют на фото для MAXIM практически обнаженными.