Украинские певицы попали в рейтинг самых сексуальных женщин РФ (фото)
Знаменитый мужской глянец обнародовал список красоток, которые поборются за звание самой сексуальной женщины РФ в 2018 году. Среди них оказались и украинки.
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Снимки всех участниц появились на официальной страничке издания в Instagram, там же можно проголосовать за понравившихся конкурсанток.
В числе претенденток на премию от MAXIM Russia оказались сразу 7 украинских звезд: Анна Седокова, Регина Тодоренко, Светлана Лобода, Настя Каменских, Вера Брежнева, Даша Астафьева и Ани Лорак. Все эти звезды позируют на фото для MAXIM практически обнаженными.
Представляем участниц рейтинга «100 самых сексуальных женщин страны 2018»! ⠀ В этом году трудолюбивая Ани Лорак (@anilorak) выпустила клип на песню «Сумасшедшая» и целое шоу под названием «DIVA». А также стала наставником в седьмом сезоне шоу «Голос. Перезагрузка». И все также эталонно женственна. Настоящая дива! ⠀ Проголосовать за любимую участницу можно по ссылке в профиле!
Представляем участниц рейтинга «100 самых сексуальных женщин страны 2018»! ⠀ Даша Астафьева (@da_astafieva) — одна из самых красивых женщин нашей эпохи, солистка украинской группы NikitA, в этом году делала то, что от нее ждали — выпускала клипы на свои песни. Весьма откровенный клип «Fetish» может весьма поспособствовать подъему в нашем рейтинге. ⠀ Проголосовать за любимую участницу можно по ссылке в профиле!
Представляем участниц рейтинга «100 самых сексуальных женщин страны 2018»! ⠀ Многократная победительница рейтинга, Вера Брежнева (@ververa) продолжает работать Верой Брежневой — выпускать клипы, участвовать в рекламных и благотворительных кампаниях. Но больших премьер с Верой не было давно. Неужели брежневская эпоха подходит к концу? Проголосовать за любимую участницу можно по ссылке в профиле!
Представляем участниц рейтинга «100 самых сексуальных женщин страны 2018»! ⠀ Этот год для Анны Седоковой (@annasedokova) был насыщенным. Певица выпустила клип «Ни слова о нем», поучаствовала в скетчкоме ТНТ «Love is», выпустила сингл «Шантарам». Анна является лидером среди всех участниц рейтинга по количеству появлений в нашем еженедельном «Вестнике». ⠀ Проголосовать за любимую участницу можно по ссылке в профиле!
Представляем участниц рейтинга «100 самых сексуальных женщин страны 2018»! ⠀ Бывшая участница суперуспешного дуэта «Потап и Настя» с 2017 года Настя Каменских (@kamenskux ) начала сольную карьеру под псевдонимом NK. В этом статусе и в этом году отметилась двумя клипами: «Тримай» и «Lomala», а также представила песню на испанском языке «Peligroso». Проголосовать за любимую участницу можно по ссылке в профиле!
Представляем участниц рейтинга «100 самых сексуальных женщин страны 2018»! ⠀ Мы все, все население большой музыкальной страны, как-то упустили момент, когда Светлана Лобода (@lobodaofficial) стала Аллой Пугачевой, певицей номер 1 и мега-звездой. Наверное, это произошло, когда вышел ее хит “Твои глаза”. Как бы то ни было, в 2018 году Светлана пополнила свою коллекцию хитов - «Лети», «Парень» и «SuperSTAR». А также спродюсировала клип Киркорова «Цвет настроения синий». А также родила ребенка от загадочного отца, то ли от Майкла Джексона, то ли от Оззи Осборна. Проголосовать за любимую участницу можно по ссылке в профиле!
Представляем участниц рейтинга «100 самых сексуальных женщин страны 2018»! ⠀ Звезда «Орла и решки» и еще немного певица купающаяся в волнах народной любви, Регина Тодоренко (@reginatodorenko) в этом году удостоилась собственного шоу «Пятница с Региной» на телеканале «Пятница». Улыбка на миллион наверняка покорит сердца голосующих! ⠀ Проголосовать за любимую участницу можно по ссылке в профиле!