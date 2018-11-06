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Лобода "засветила" грудь в глубоком декольте (фото)

15:40, 06 ноября 2018
Общество
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Недавно звезду выписали из больницы, где она перенесла операцию / instagram.com/lobodaofficial

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Недавно звезду выписали из больницы, где она перенесла операцию. Так, артистка уже готова работать на полную и похвасталась черно-белым кадром, засветив глубокое декольте.

"Сгораю вся дотла. И к мысли без тебя я привыкаю", - заинтриговала словами из новой песни Лобода.

Как сообщал УНИАН, Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары. 

Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе. Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.

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Теги: #Светлана Лобода