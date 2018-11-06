Лобода "засветила" грудь в глубоком декольте (фото)

Светлана Лобода написала под фото несколько строк будущей песни.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, продолжает активно выкладывать фото в Instagram.

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Недавно звезду выписали из больницы, где она перенесла операцию. Так, артистка уже готова работать на полную и похвасталась черно-белым кадром, засветив глубокое декольте.

"Сгораю вся дотла. И к мысли без тебя я привыкаю", - заинтриговала словами из новой песни Лобода.

Как сообщал УНИАН, Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары.

Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе. Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.