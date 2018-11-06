Опальная украинская певица выступила в Кремле и сделала признание

Повалий рассказала о непростом периоде в ее жизни.

Сбежавшая в РФ украинская певица Таисия Повалий выступила в Кремле с премьерой программы "Сердце – дом для любви".

Артистка исполнила "Ой, у вишневому саду" и "Цвiте терен". Публика в Кремле не смогла сдержать слез, когда Повалий исполняла их, передают "Дни.ру".

Перед выходом на сцену Таисия призналась, почему решила дать этот концерт в Кремле.

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"Некоторое время назад у меня внутри была какая-то остановка. Вдруг исчез огонь, который всегда должен гореть в артисте. Мне не хотелось ничего. Именно тогда на меня начались гонения, период в жизни был непростой. Я даже не праздновала свой юбилей – просто было очень грустно. Уехала в Испанию, долго жила среди природы, ушла в себя и искала ответы на все вопросы. И вот тогда-то я многое поняла, осознала, что должна выполнять свою миссию на этой земле, данную мне Богом. Выполнять, несмотря ни на какие преграды. И как только я к этому пришла, мне одна за другой стали приходить песни. Вот и захотелось их исполнить, а заодно отметить юбилеи, которые тогда пришлось пропустить. Концерт в Кремле – определенный жизненный этап...", - заявила Повалий.

Ранее украинская певица Таисия Повалий поразила своим внешним видом. Новую фотографию артистка опубликовала в Instagram. На фото экс-депутат от Партии регионов появилась в солнцезащитных очках. Лицо видно крупным планом, поэтому заметно, что она прибегала к пластике или инъекциям.