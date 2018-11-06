Ани Лорак щеголяла в вульгарных нарядах на концерте в России (фото, видео)

Видео с Ани Лорак набрало почти 160 тысяч лайков.

Опальная украинская певица Ани Лорак продолжает гастролировать в России. Она опубликовала видео с выступления в Нижнем Новгороде.

Читайте такжеЛорак поделилась черно-белым фото и выпятила пятую точку

Ролик опубликован в Instagram артистки. "Взаимная наша любовь, что может быть лучше... Благодарю", - подписала запись Лорак.

На видео певица выступает на сцене в РФ со своим шоу "Дива". Можно увидеть, какие откровенные наряды предпочитает артистка.

"Пора совсем оголиться, так уже эти трусы надоели", "Постоянно быть полуголой, наверно, перебор", "Откровенные наряды", - пишут в комментариях.

Ранее Ани Лорак опубликовала новое фото, на котором она предстала в черном халате и сетчатых колготках. Многие сочли этот образ вульгарным.