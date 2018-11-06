Фаворитка ''Танцев со звездами'' получила серьезную травму
10:12, 06 ноября 2018Общество
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Сахневич во время выступления травмировала спину.
Сахневич называют фавориткой "Танцев со звездами" / фото instagram.com/tanci1plus1
Юлия Сахневич, которая танцует в паре с Павлом Вишняковым, получила серьезную травму во время 11-го эфира шоу "Танцы со звездами".
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Будет ли она и дальше участвовать в проекте, пока неизвестно, сообщается на официальном Instagram шоу.
"Мы очень надеемся, что уже в ближайшее время Юля выздоровеет и сможет начать подготовку к следующему эфиру", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" в 11-м эфире покинули боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.
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