Лобода восхитила сеть новым фото

Новый снимок Лободы уже набрал 105 тысяч лайков.

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно перенесла операцию, покорила сеть новым образом.

Читайте также"Точно здорова": Лобода показала фото после операции

На опубликованном в Instagram нечетком снимке артистка предстала с распущенными волосами, глаза "суперзвезда" решила спрятать за солнцезащитными очками.

"Давно не катались. Поехали", - подписала кадр Лобода.

"Идеальная", "Невероятная", "Красотка", "Классное фото", "Такая зая", - пишут в комментариях под фото.

Ранее СМИ сообщали, что Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.