Ани Лорак покрасовалась в вульгарных колготках среди беспорядка (фото)

Снимок Ани Лорак набрал более 90 тысяч лайков, многие раскритиковали образ певицы.

Опальная украинская певица Ани Лорак опубликовала новое фото, предположительно, из гримерки.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка предстала в черном халате и сетчатых колготках.

"Что за колготки?", "Халатик тут лишний", "Бомжатник какой-то", "Дива в рваных колготках", "Колготки огонь", "Ужас какая комната, еще шоу "Дива"! Что за условия?", "Гримерка ужасная", "Творческий беспорядок", "Какие красивые ножки!", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Ани Лорак опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует в банном халате и с ярким макияжем.