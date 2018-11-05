Ани Лорак покрасовалась в вульгарных колготках среди беспорядка (фото)
21:15, 05 ноября 2018Общество
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Снимок Ани Лорак набрал более 90 тысяч лайков, многие раскритиковали образ певицы.
Лорак активно гастролирует в РФ / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак опубликовала новое фото, предположительно, из гримерки.
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На опубликованном в Instagram снимке артистка предстала в черном халате и сетчатых колготках.
"Что за колготки?", "Халатик тут лишний", "Бомжатник какой-то", "Дива в рваных колготках", "Колготки огонь", "Ужас какая комната, еще шоу "Дива"! Что за условия?", "Гримерка ужасная", "Творческий беспорядок", "Какие красивые ножки!", - пишут в комментариях под фото.
Ранее Ани Лорак опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует в банном халате и с ярким макияжем.
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