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Исхудавшая Пугачева удивила сеть внешним видом (фото)

20:24, 05 ноября 2018
Общество
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Пугачева сфотографировалась с Меньшиковым / фото instagram.com/olegmenshikov.ru

Алла Пугачева не перестает удивлять фанатов своим внешним видом. На днях она пришла поддержать своего друга - актера Олега Меньшикова, который представил премьеру "Макбет".

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Соответствующие фото с Примадонной российской эстрады появились в Instagram Меньшикова.

Поклонники отметили, что Пугачева снова сильно похудела, а в темном брючном костюме она выглядит просто потрясающе.

Ранее в сети появился клип стилиста Аллы Пугачевой Алишера, в котором снялась сама Примадонна российской эстрады.

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Теги: #фото#Пугачева#Алла Пугачева