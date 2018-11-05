Исхудавшая Пугачева удивила сеть внешним видом (фото)

Как можно увидеть на фото, Алла Пугачева сильно похудела и стала выглядеть еще моложе.

Алла Пугачева не перестает удивлять фанатов своим внешним видом. На днях она пришла поддержать своего друга - актера Олега Меньшикова, который представил премьеру "Макбет".

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Соответствующие фото с Примадонной российской эстрады появились в Instagram Меньшикова.

Поклонники отметили, что Пугачева снова сильно похудела, а в темном брючном костюме она выглядит просто потрясающе.

Ранее в сети появился клип стилиста Аллы Пугачевой Алишера, в котором снялась сама Примадонна российской эстрады.