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"Идеальная": Лобода покорила сеть новым образом (фото)

18:07, 05 ноября 2018
Общество
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Лобода показала, как выглядит после операции / фото instagram.com/lobodaofficial

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Фотографией артистка поделилась в своем Instagram. "Благодарю всех за беспокойство и поддержку. Очень ценю и дорожу Вами", - написала Лобода и анонсировала новый сингл, а также тур по Германии.

На снимке певица предстала в джинсах и с распущенными волосами. На руках у Лободы - собачка.

"Очаровательная", "Очень красивая", "Красивая! И рубашка огонь", "Как будто 22 года", "Похудела еще", "Идеальная", - пишут в комментариях.

Ранее СМИ сообщали, что Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.

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Теги: #фото#Светлана Лобода