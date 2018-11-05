"Идеальная": Лобода покорила сеть новым образом (фото)

Снимок Лободы после операции набрал почти 250 тысяч лайков.

Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно перенесла операцию, покорила сеть своим новым образом.

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Фотографией артистка поделилась в своем Instagram. "Благодарю всех за беспокойство и поддержку. Очень ценю и дорожу Вами", - написала Лобода и анонсировала новый сингл, а также тур по Германии.

На снимке певица предстала в джинсах и с распущенными волосами. На руках у Лободы - собачка.

"Очаровательная", "Очень красивая", "Красивая! И рубашка огонь", "Как будто 22 года", "Похудела еще", "Идеальная", - пишут в комментариях.

Ранее СМИ сообщали, что Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.