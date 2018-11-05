цей матеріал доступний українською

Украинка завоевала титул первой красавицы Швеции (фото)

16:23, 05 ноября 2018
Общество
380 0
Мария окончила филологический факультет ЗНУ / скриншот

Об этом сообщает pro.berdyansk.biz. Теперь девушка будет представлять Швецию на международном конкурсе красоты в Сингапуре. 

Мария окончила филологический факультет ЗНУ. Сейчас девушка живет и работает в Стокгольме. 

Как сообщал УНИАН, победу на конкурсе "Мисс Украина-2018" 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Девушку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщении о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса. Организаторы конкурса решили переизбрать победительницу, из-за чего новой обладательницей титула и короны "Мисс Украина" стала Леонила Гузь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Швеция#Мисс Вселенная