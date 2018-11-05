Украинка завоевала титул первой красавицы Швеции (фото)

Теперь девушка будет представлять Швецию на международном конкурсе красоты в Сингапуре.

Мария Свенссон из Бердянска завоевала в шведском конкурсе красоты титул "Missis Sweden International-2018".

Об этом сообщает pro.berdyansk.biz . Теперь девушка будет представлять Швецию на международном конкурсе красоты в Сингапуре.

Мария окончила филологический факультет ЗНУ. Сейчас девушка живет и работает в Стокгольме.

Как сообщал УНИАН, победу на конкурсе "Мисс Украина-2018" 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Девушку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщении о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса. Организаторы конкурса решили переизбрать победительницу, из-за чего новой обладательницей титула и короны "Мисс Украина" стала Леонила Гузь.