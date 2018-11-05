Бывшая невеста Кличко-младшего после разрыва с ним влипла в скандал с пьянкой и дракой (видео)

Хайден Панеттьери благодаря своему новому другу влипла в скандал.

Американская актриса Хайден Панеттьери после разрыва с Владимиром Кличко оказалась не в лучшей компании.

Новый бойфренд 29-летней звезды, Брайан Хикерсон, уже втянул ее в скандальную историю с пьянкой, дракой и вмешательством полиции, сообщает ТаблоID.

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Правоохранители получили вызов, в котором шла речь о нападении и драке. Когда они прибыли в квартиру, им открыла Хайден. По оценке полицейских, отмечает TMZ, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и паниковала.

Далее офицер увидел, как вооруженный бутылкой Брайан гонится за своим отцом Дэвидом. На лице последнего была кровь и явные следы избиения, хотя он заявил, что просто упал.

Полицейские надели на Брайана наручники. Мужчина отказался сотрудничать и предоставлять информацию о себе, мол, это могло бы повредить Панеттьери.

Хейден призналась правоохранителям, что перед скандалом она и Дэвид пили вместе. В то же время, по словам источников, актриса отрицает, что была пьяна.

О расторжении помолвки Кличко и Панеттьери, которые воспитывают трехлетнюю дочь Кайю, стало известно в августе. Информацию о разрыве отношений пары подтвердила мама Панеттьери, Лесли Фогель.

Позже американский журнал People со ссылкой на инсайдеров сообщил, что звездная пара переживала не лучшие времена в отношениях.