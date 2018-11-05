"Танцы со звездами": кто покинул шоу после 11 эфира (видео)

4 ноября прошел 11-й эфир шоу "Танцы со звездами", проект покинул известный боксер.

Шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" в 11-м эфире покинули боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.

В зоне риска также оказалась пара Игорь Ласточкин – Илона, они также исполнили "танец за жизнь". По результатам голосования проект все же покинул Денис Беринчик.

Отметим, что Денис Беринчик и Екатерина Белявская на этой неделе танцевали румбу. Танцующий боксер появился в наряде японского самурая.

Ранее на паркет шоу "Танцы со звездами" на канале 1+1 вернули одну из выбивших пар, за которую проголосовали телезрители. Это - Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Данное решение было принято после того, как паркет покинула Оксана Марченко.