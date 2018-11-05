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"Танцы со звездами": кто покинул шоу после 11 эфира (видео)

14:19, 05 ноября 2018
Общество
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Беринчик покинул шоу / Скриншот

В зоне риска также оказалась пара Игорь Ласточкин – Илона, они также исполнили "танец за жизнь". По результатам голосования проект все же покинул Денис Беринчик. 

Отметим, что Денис Беринчик и Екатерина Белявская на этой неделе танцевали румбу. Танцующий боксер появился в наряде японского самурая. 

Ранее на паркет шоу "Танцы со звездами" на канале 1+1 вернули одну из выбивших пар, за которую проголосовали телезрители. Это - Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Данное решение было принято после того, как паркет покинула Оксана Марченко.

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Теги: #Денис Беринчик#танцы со звездами