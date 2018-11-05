"Чучело": Ани Лорак поразила безвкусным нарядом

Фанатам не понравилось платье, из-за которого Лорак выглядит мужеподобно.

Опальная украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, удивила сеть безвкусным нарядом.

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Певица в Instagram поделилась фото, на котором она позирует в длинном облегающем платье с объемными плечами и вырезами на талии.

Фанатам не понравилось платье, из-за которого Лорак выглядит мужеподобно.

"Чучело широколяпое! Клоунская физиономия у неё", "Вы не видите, что это ужасно смотрится?", "Господи, что с талией, кривая какая-то", "Это такой корявый фотошоп с талией?И походу с плечами", "Убивает фигуру это платье! Смотрится дёшево", "Это платье делает плечи шире, как Шварцнеггер", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак обнажилась и нарвалась на критику.