В фирменном магазине glo™ studio украинцев познакомят с альтернативным курением

В столице открылся первый в Украине брендовый магазин систем нагревания табака glo™ studio.

В сентябре этого года компания Бритиш Американ Тобакко представила в Украине свою новинку — систему нагревания табака glo™. Вы можете ознакомиться с устройством, заказать на тест или купить его онлайн на myglo.com.ua, или же офлайн во флагманском магазине glo™ studio. Какие есть альтернативы курению, как употреблять табак с минимальным количеством токсинов, что такое системы нагревания табака и glo™ в частности — здесь можно получить детальные ответы на все эти вопросы.

Флагман glo™ studio открылся в киевском торгово-развлекательном центре Gulliver, пл. Спортивная, 1-А. Поскольку ТРЦ посещают много иностранцев, магазин предоставляет сервис не только на украинском и русском, но и на английском языке. glo™ Studio выделяется необычным дизайнерским интерьером. Магазин оформлен в стилях техно и эко с применением живого мха в качестве декора.

Устройство glo™ — новый опыт употребления табака

Разработанная в Великобритании система нагревания табака glo™ дает желаемый вкус и удовольствие от использования при существенно сниженном количестве токсинов, по сравнению с сигаретами. Так, в устройство помещается табачный стик, он нагревается без горения до 240 ± 5 °C. В результате нагревания образовывается аэрозоль, который содержит на 90-95% меньше токсичных веществ по сравнению с дымом сигареты*. Также glo™ производит меньше запаха по сравнению с курением обычных сигарет и не оставляет пепла после потребления**. Аккумулятор девайса позволяет провести до 30 сессий использования.

В магазине glo™ studio можно выбрать устройство нагревания табака из четырех цветовых вариантов, здесь представлены пять вариантов вкуса табачных стиков. Также в glo™ studio есть сервис гравировки на девайсе — такой подарок будет приятным бонусом к покупке.